Vinte renomados chefs italianos chegam hoje para cozinhar em 20 restaurantes italianos de São Paulo, cumprindo um intercâmbio do Consulado da Itália com a Accademia Italiana della Cucina. Entre eles, Paolo Bertholier, Alessio Marrangoni e Andrea Picotti.

Luiza Trajano participa de reunião-almoço do IASP. Hoje, no Hotel Intercontinental.

Gigi Monteiro participa do Salon International d’Art Contemporain, no Carrousel du Louvre. Hoje, em Paris.

Abre amanhã a exposição UAU, de João Loureiro, na galeria 55SP.

Teresa Cristina canta o repertório de Noel Rosa, sob direção de Caetano Veloso, no Theatro Net. Amanhã.

Jards Macalé faz show no Tupi or Not Tupi. Amanhã.

É hoje a abertura, para convidados, da exposição de Ai Wei Wei na Oca.