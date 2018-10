Abre hoje a Casa Melhoramentos, na Vila Romana, comemorando 128 anos da empresa, com exposição em homenagem aos 85 anos de Ziraldo. Ela terá centro permanente de memórias.

Marcos Proença abre novo salão na Vila Nova Conceição, em parceria com a atriz Flávia Alessandra. Hoje.

Aspen Skiing Company conta novidades da temporada de ski com almoço no Restaurante KAA. Hoje.

José Bento abre hoje exposição na Galeria Millan.

Mafalda Minnozzi faz show no consulado da Itália. Hoje, na Avenida Paulista.

Duas chapas que disputarão as eleições da OAB SP em novembro causaram tumulto, ontem, do lado de fora do Edifício Goffredo da Silva Telles Júnior. Ambas queriam ser registradas com o número 1.