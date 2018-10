FHC será condecorado, dia 17, com o Prêmio Professor Emérito – Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita. No teatro do CIEE.

O Four Seasons São Paulo at Nações Unidas celebra SUA chegada ao Brasil. Hoje.

Acontece hoje o espetáculo Joias do Ballet Russo. No Teatro Bradesco, na Pompeia.

Ai Weiwei faz a palestra “A arte pode transformar a sociedade”, no Fronteiras do Pensamento. Hoje, no Teatro Santander.

O Tomie Ohtake abre coletiva dos artistas Adriano Motta, Cadu, Eduardo Berliner e Paulo Vivacqua. Hoje.

Diane Reeves se apresenta no projeto Música pela Cura. Hoje, na Sala São Paulo.

Atenção: no dia 16, Dia Mundial da Coluna, esta funcionará normalmente. Desejando pronta recuperação aos que sofrem com o problema, que atinge um em cada 5 brasileiros.