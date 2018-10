Fábio Prieto, ex-presidente do TRF–3, foi reeleito, na Assembleia-Geral da Internacional Association of Tax Judges, realizada em Ottawa, no Canadá. Continua diretor da entidade, integrado por 11 juízes de várias nacionalidades.

O economista José Márcio Camargo e equipe passaram a integrar a Genial Investimentos.

Hoje Afrânio Barreira e sócios inauguram o Coco Bambu JK Lounge & Music, na Vila Nova Conceição. Hoje.

Henrique Fogaça inaugura o primeiro Sal Gastronomia no Rio. Hoje, no Village Mall.

Fleury Medicina e Saúde inaugura Centro de Infusão nas unidades Itaim e Morumbi.

Abrem hoje as mostras de Edgard de Souza e Dora Longo Bahia, na Galeria Vermelho.

A oposição ontem fez circular que Dilma Rousseff, que tanto reclamou sobre o golpe, acabou cassada pelo… voto popular.