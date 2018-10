Anita Kaufmann inaugura a instalação Quem Sou Eu. Hoje, na Praça da Paz, no parque Ibirapuera.

Acontece amanhã o evento Mantras for Change. Na Casa NaUnidade.

Abre hoje a exposição Coleções em Diálogo: Museu Histórico Nacional e Pinacoteca, com curadoria de Valeria Piccoli e Paulo Knauss. Na Pinacoteca.

Elifas Andreato lança A maior palavra do mundo. Hoje, na Livraria da Vila da Fradique.

Daniel Boaventura apresenta o show Ao Vivo no México. Hoje no Theatro NET.

Ontem foi dia de festa no Sesc São Paulo: as Edições Sesc emplacaram oito finalistas no 60.º Prêmio Jabuti. Entre elas, Imaginai! –O Teatro de Gabriel Villela, de Dib Carneiro Neto.