Mary Carmem Matias abre exposição no Instituto Cervantes. Hoje.

Com debates entre Marcos Lisboa, Carlos Melo e Milton Seligman, Sergio Abranches lança Presidencialismo de Coalizão: Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro. Hoje, no Insper.

Ricardo Viveiros lança Pelos Caminhos da Educação” – A Trajetória do Professor Walter Vicioni, na Cultura da Paulista.

Ivete Sangalo, Sua Voz e um Violão será a atração desse ano do jantar em prol do Masp. O evento está marcado para o dia 22 de novembro.