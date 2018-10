Hortência e Chieko Aoki debatem protagonismo feminino no evento Abraços no Pátio. Hoje, no Shopping Pátio Higienópolis.

A Chair Parade abre amanhã, trazendo cadeiras assinadas por vários conhecidos decoradores. No Iguatemi.

Beatriz Segall é homenageada hoje em memorial no Masp. Com direção de José Possi Neto.

Thais Duran apresenta o show Me Chamo Pandeiro, no Bar Brahma. Hoje.

E o Rodeio faz 60 anos em novembro estreando menu comemorativo. Que incluiu os clássicos da casa, como o arroz biro-biro e creme de papaia – hoje parte do menu de vários restaurantes do País.