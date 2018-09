O Renova inova e promove em São Paulo jantar, organizado por Mauricio Bittencourt e Wolff Klabin, em torno de candidatos do… Rio de Janeiro. O foco é mobilizar os muitos cariocas que atualmente vivem na capital. Segunda-feira.

A Batanga & Cia + Luedji Luna armam noite cubana na Tupi or not Tupi. Hoje, em Pinheiros.

A agência carioca Fábrica chega a SP com festa, hoje, no Hotel Unique.

O Rancho Português realiza o Festival da Sardinha na Brasa. Hoje e amanhã, na Vila Olímpia.

A chef Danielle Dahoui celebra 22 anos do Ruella com festa. Sábado, na Vila Olímpia.

A Feira Mamis acontece amanhã, no Espaço Gap, em Alto de Pinheiros.

Dias Toffoli debate a Justiça do Brasil em almoço do IASP. Hoje, no Hotel Intercontinental.