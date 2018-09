É hoje a estreia do espetáculo Concreto – projeto da Cia. Flamenca Ale Kalaf e parte do programa municipal de fomento à dança – No Centro Cultural São Paulo.

A NK Store abre coletiva de arte hoje na sua loja.

Flavio Rossi abre exposição na Luis Maluf Art Gallery. Hoje, nos Jardins.

O Iphan reconhece hoje, como patrimônio cultural, o sistema agrícola quilombola do Vale do Ribeira que preserva a Mata Atlântica. Ideia levada adiante pelo Instituto Socioambiental.