Jair Ribeiro, Giuliana Napolitano, Celso Loducca e Pierre Moreau lançam o livro A Nova Geração de CEOs. Amanhã, na Casa do Saber.

Fernanda Naman abre exposição no Lounge One do Shopping JK. Hoje.

Também no JK, Amissima e Vogue pilotam almoço/desfile para convidadas. Hoje.

A ABACT – Associação Brasileira de Arte Contemporânea promove, amanhã, o evento Open Galleries – 28 galerias paulistanas ficam abertas até às 22 horas. A ação faz parte do International Weekend, que acontece sexta, sábado e domingo e é organizado pela Fundação Bienal.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi o vencedor da 6ª edição do Global Healthy Workplace Awards.