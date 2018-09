Pela primeira vez a Prefeitura ganhou o Prêmio Governarte do BID. Com o projeto Livro Aberto, da Secretaria Municipal de Educação.

Claudia Jaguaribe abre mostra na Casa de Vidro. Hoje, no Morumbi.

Lica Melzer lança coleção resort voltada para finais de semana de verão. No Fasano Boa Vista, em Porto Feliz. Hoje.

Com atrações internacionais, a quarta edição do Red Bull Basement será realizada, hoje, na Red Bull Station, no Centro.

A Vale ganhou o prêmio “2018 Latin America Executive Team” pela sua excelência em relação com investidores, concedido pela revista Institutional Investor.

De assessor da ministra Cármen Lúcia, ao deixar ontem o Supremo depois de dois anos: “Vim me despedir dos garçons, copeiros, motoristas e secretárias, de longe a parte mais nobre desta Corte…”