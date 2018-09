Fabio Coelho, João Pedro Paro e Murillo de Aragão debatem hoje, os riscos para 2019, em talk promovido pela Money Report. Nos Jardins.

Vivian Suppa e Miguel Falabella lançam livro infantil. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

A Montblanc faz a entrega do Prêmio Montblanc de Cultura 2018 para a artista plástica Mônica Nador. Amanhã, no Auditório do Ibirapuera.

Carol Arteira inaugura o Espaço Gourmet Experience. Hoje, no Campo Belo.

Anitta e Tatá Werneck vão comandar o Prêmio Multishow 2018. Dia 25, na Jeunesse Arena, no Rio.

Advogado do Sul perdeu ação ontem, no TRF-4, que pedia a volta de Fábio Medina Osório à AGU. Da qual Temer o demitiu em… 2016.