Andre Diniz, da Urban Arts, pilota edição do Art Battle, uma grande live feita em 30 minutos por quatro artistas. Hoje.

João Paulo Siqueira Lopes e Fernando Ticoulat celebram a 33.ª Bienal de São Paulo com happening. Hoje, nos Jardins.

Eduardo Dussek, Juan Alba e Ana Deriggi fazem show em tributo a Cazuza. Hoje, no Tupi or Not Tupi.

Vera Simões e Mu Carvalho pilotam coquetel da mostra “Música na VerArte”. Hoje, na Galeria VerArte.

Abre, hoje, na Galeria Nara Roesler a exposição Antonio Dias – Tazibao e Outras Obras.

Valeska Soares lança mais uma edição do projeto Joia de Artista. Hoje, na Estação Pinacoteca.

E as famosas trufas negras do Chile chegaram ao restaurante Fasano.