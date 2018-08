Arystela Rosa Paz convida para brunch de apresentação da instalação Desconstrução, em homenagem a Ingo Murer. Hoje, no terraço da FAS. Em Porto Feliz.

Alexandre Frota e Robert Harley convidam seleto grupo para jantar da Louis Vuitton. Com pocket show de Gilberto Gil. Hoje, no Palácio Tangará.

Mirca Ocanhas, fisioterapeuta, pilota o evento “Resgatando o Feminino”. Amanhã, no Espaço Natividade.

E a turma do clube Blue Note desembarca em São Paulo e segue direto para o Robb Report Day – evento de lançamento da revista Best of the Best. Sábado, na Fazenda Boa Vista.