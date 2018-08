A Orquestra Sinfônica Municipal sob regência de Roberto Minczuk faz concerto em homenagem ao maestro Leonard Bernstein, hoje e amanhã, no Municipal.

Acontece hoje a estreia do espetáculo Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812. No 033 Rooftop, na Vila Olímpia.

É amanhã o show Wagner Tiso e Quarteto de Cellos. No Tupi or Not Tupi.

Artur Lescher abre a exposição Asterismos. Amanhã, na Galeria Nara Roesler.

A Galeria Bergamin & Gomide abre a mostra Estratégias conceituais, com organização de Ricardo Sardenberg. Amanhã.

Janaina Paschoal, acreditem, vai receber, hoje, a Medalha do Pacificador. Em comemoração paulista do Dia do Soldado – antecipada do sábado.