Rosa Chá escolheu o Farol Santander para fazer seu desfile na segunda-feira. Com direito a passarela, no hall do edifício, se estendendo até o calçadão.

Tuca Reinés, Cassio Vasconcelos, Cristiano Mascaro, Delfim Martins e Du Zuppani recebem segunda-feira no Shopping JK. Lançamento do livro Toriba, dedicado ao histórico hotel de Campos do Jordão.

Luiz Hermano lança hoje álbum com 11 serigrafias inéditas. Na Galeria Lume.

Sarah Chofakian inaugura seu ArtLab na Verve Galeria, na terça-feira.

A torcida de Doria foi a mais ruidosa do debate na Band. E, ante a animação tucana, o emedebista Beto Mansur chegou a cobrar que Baleia Rossi ao menos aplaudisse Paulo Skaf.

A mostra Modernos Eternos vem com novidades. Uma delas é a nova localização: o Studio 689, de Ugo Di Pace, na Gabriel Monteiro da Silva. Acontece entre 22 de agosto e 2 de setembro.