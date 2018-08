João Doria trocou jaqueta preta Ralph Lauren, ontem, na hora do almoço, por outra Ralph Lauren quase idêntica, no Iguatemi. Foi dar sorte no debate da Band?

Começa hoje o Taste of São Paulo, com apoio do Santander. Na Hípica de Santo Amaro.

Abre amanhã nova temporada da comédia Sex Shop Café, de Gilberto Amendola, com direção de Orias Elias. No Espaço Cultural Encena.

Bela fila de caminhões apreendidos com combustível adulterado ocupou bom espaço, estacionada junto à 15.ª Delegacia, no Itaim Bibi. O trânsito local, enlouquecido, agradece.