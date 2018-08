Caca de Souza e Charlene Shorto fazem sessão de autógrafos do livro Comporta Bliss. Hoje, na Valentino do Iguateimi.

A B’nai B’rith promove cine-debate do filme ‘O Despertar de Salomon’. Amanhã.

A Strauss celebra seu retorno ao mercado. Hoje, no Espaço Pro Magno.

A Central Galeria recebe o lançamento da coleção Brazilian Art da Colcci. Hoje.

É hoje o lançamento da novo volume do cadernos Conib. Na Unibes Cultural.

Luiz Miranda vai levar sua irreverência para o tapete vermelho do Prêmio da Música Brasileira, hoje, no Municipal do Rio. O ator será o responsável pela cobertura da festa que será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e no Youtube.