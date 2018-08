Jovem revelação australiana, o músico Campbell Diamond faz recital solo hoje. No Auditório do MuBE.

Julia Anquier posou para a marca de linho Perigo, que Pedro Igor Alcântara lança hoje, na Dominique Beaute.

É hoje o lançamento do livro Vistorias em Obras Civis, do engenheiro Flávio Figueiredo, com textos de outros seis especialistas. No Ibape.

O Cônsul-Geral do Japão, Yasushi Noguchi visita, amanhã, a mostra do artista Yutaka Toyota, no Museu de Arte Brasileira em São Paulo. A visitação faz parte da ação de apoio aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil.