Ricardo Camargo recebe em sua galeria Silvana Goulart e Ana Maria Camargo, para um bate-papo sobre o Wesley Duke Lee Art Institute. Hoje.

João Farkas discute a obra do pai em evento promovido pelo Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural. Hoje, no MIS.

Padmanabh Singhm, marajá de Jaipur, será centro de jantar, hoje, no Parigi Bistrot do Cidade Jardim. O indiano veio a convite da JHSF e Zapälla para participar de torneio de polo, sábado, no Centro Hípico da Fazenda Boa Vista.