Maria Elisa da Silva Ramos lança o livro Desvendando os segredos da Culinária de Dona Ceda. Dia 9 de agosto, no Jardim Europa.

Carlos Ayres Britto fala sobre o “Status jurídico do embrião” no 22º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. Hoje, em Brasília.

Marcos Arbaitman, da Maringá Turismo, anuncia parceria com a Latan para voo direto de SP a Israel. Hoje, No Hotel Othon Palace, no Rio.

Abre hoje a temporada de Dança do Teatro Alfa. Com a estreia do Grupo Corpo.

É hoje o show do Jota Quest. No Tom Brasil.

Correção: a Fundação Renova afirma, sobre a recuperação de Mariana, que “há participação e escuta dos atingidos desde o início do processo”, mas o novo formato do trabalho “configura um avanço que trará mais legitimidade às medidas adotadas”.