Luiza Olivetto e Diego Badaró lançam o livro Floresta Cacau Chocolate, na Bienal do Livro em SP. Com direito a debate sobre a produção de cacau no Sul da Bahia e a importância do sistema agroflorestal na preservação de florestas.

Luiza Müssnich lança seu livro Lágrimas Não Caem no Espaço. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

Alckmin fala sobre sua proposta de desenvolvimento. Hoje, na Casa do Saber.

A Arezzo pilota debate sobre ser mulher. Hoje, na Cultura do Shopping Iguatemi.

O romance Poet X, da campeã americana de slam de poesia Elizabeth Acevedo, será lançado no Brasil pela Galera Record.