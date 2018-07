O Wesley Duke Lee Art Institute promove, na Verve Galeria, o bate-papo A Inquietante Obra de Wesley Duke Lee. Na segunda, com sua diretora, Patricia Lee.

A Montblanc anunciou ontem novo parceiro no segmento Eyewear. Isso significa o fim da parceria de 17 anos com a Marcolin.

Morena Leite é quem assina o menu beneficente da próxima edição do Sabores na Catedral. Amanhã, em prol da Catedral da Sé.

José Horácio Ribeiro assume como juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Segunda, no TRE.

Alexandre de Moraes será homenageado na edição de 2019 da Interforensics. Segunda, no centro de São Paulo.

Correção: será no dia 27 de agosto o evento do projeto Você Muda o Brasil, com presença de Cármen Lúcia.