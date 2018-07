José Ricardo Roriz recebe na segunda, para almoço na Fiesp, o presidente Michel Temer. Já confirmada a presença de 200 empresários.

Cármen Lúcia fala hoje, em SP, no encerramento do encontro do projeto Você Muda o Brasil, de Maria Luiza Trajano e Pedro Passos. Entre os debatedores estarão Mayana Zatz, Silvio Meira e Fabio Barbosa.

Gerson Camarotti lança o livro Para Onde Vai a Igreja?. Amanhã, na Livraria da Vila do Pátio Higienópolis.

O Botanique lança programa de detox digital para viciados em tablets e smartphones. O hóspede deixa tudo trancado na recepção e fica três dias sem usar nenhum deles.