Luedji Luna conversa, hoje, com a plateia sobre o papel político da música nas cidades. No Itaú Cultural.

Os embaixadores Graça Lima e Roberto Abdenur, mais executivos da CAOA Chery, do banco Bocom/BBM, da Bemis e Marcela Carvalho do MDIC, debatem “As Novas Dimensões do Comercio Global”. Amanhã, na AmCham SP.

É hoje a pré-estreia do filme O Nome da Morte, com Marcos Pigossi e direção de Henrique Goldman. No Shopping Cidade Jardim.

Bruna Lombardi comanda talk-show sobre empoderamento, qualidade de vida e felicidade. A convite da PWN, hoje, nos Jardins.

Estreia hoje mais uma edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo com exibição do filme Correndo atrás, de Jeferson De. No Memorial da América Latina.

O Terraço Itália avisa: promove temporada de brodos no bar até… 6 de agosto.