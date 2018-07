Será quinta-feira, a oficialização da candidatura ao governo paulista de Rogério Chequer, do Novo. No Itaim.

É hoje a pré-estreia do longa Ana & Vitória, com direção de Matheus Souza. No Shopping Pátio Paulista.

Acontece hoje a abertura da mostra Vozes Mundanas, do artista Mundano. Na Emmathomas Galeria, nos Jardins.

Marcelo Felmanas arma festa para lançar nova edição da revista 6F. Hoje, no Morumbi.

Começa, amanhã, mais uma edição do Festival de Cinema Latino-Americano de SP. No Memorial da América Latina.

Hoje será lançado o Movimento Para Sobreviver, que conscientiza a população sobre os perigos do diabetes em pessoas acima de 65 anos.