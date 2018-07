A Escrevedeira, de Noemi Jaffe, promove debate sobre o livro O Pai da Menina Morta, com o psicanalista Tales Ab’Saber e o autor Tiago Ferro. Hoje.

Paulo Anshowinhas comanda o Congresso Brasileiro de Skate. Hoje, no Unibes Cultural.

Acontece, amanhã, a abertura da mostra Niemeyer Sensorial, com a presença do bisneto do arquiteto, Ricardo Niemeyer. No Shopping Higienópolis.

Leandro Karnal lança, dia 24, o livro O Mundo Como Eu Vejo, da Editora Contexto. Com participação de Ubiratan Brasil, na Cultura da Paulista.

Daniel Sahagoff recebe de 23 a 26 de julho, no Cantaloup, o chef francês Michel Scheidler e a sua esposa Lilian Scheidler que vão elaborar menus diferentes para os quatro dias.

O musical A Pequena Sereia da Disney teve seus ingressos esgotados um mês antes do fim da temporada. No total, 120 mil pessoas irão assistir à megaprodução no Teatro Santander.