É hoje a pré-estreia da peça Heisenberg. Com Barbara Paz, no Teatro Poeira, no Rio.

Teresa Perez faz coquetel de lançamento do livro Epic, na Galeria Gabriel Wickbold. Hoje, na Vila Nova Conceição.

Acontece hoje abertura da exposição coletiva O Círculo, com trabalhos de Lilian Zaremba, Julio de Paula, Marco Scarassatti e Renata Roman. Na Galeria Millan.

Fabiana Cozza canta sucesso de Dona Ivone Lara, no Tupi or Not Tupi. Amanhã.

Entra em cartaz, amanhã, a exposição Hitchcock – Bastidores do Suspense. No MIS.

Quem for ao Theatro Municipal a partir de agora será recepcionado, na sala de espetáculos, por uma nova locução de boas-vindas. Gravada por Luiz Quesada.