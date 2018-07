Acontece, quinta-feira, a abertura da mostra Helena Trindade – A Letra é Traça da Letra. No Instituto Tomie Ohtake.

A Orquestra Mundana Refugi– formada por brasileiros e imigrantes – lança CD. Quinta-feira, no Sesc Vila Mariana.

Show dos Titãs será o destaque do Tom Brasil, na sexta-feira. A apresentação marca o Dia Mundial do Rock.

Os Doutores da Alegria esclarecem: o grupo “não realiza qualquer ação de apoio político ou eleitoral” a nenhum candidato.

Malala passou o tempo inteiro brigando, no palco do Auditório Ibirapuera, ontem. Com seu hijab (lenço), que insistia em não cobrir a sua cabeça.