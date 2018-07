A Prodigo Films e o Canal Arte 1 pilotam a pré-estreia do primeiro episódio da série Work In Progress – Por dentro da Osesp, seguido de concerto da orquestra com regência de Marin Alsop. Hoje, na Sala SP.

Hoje tem ensaio geral da nova temporada do Balé da Cidade de São Paulo com os espetáculos em homenagem a David Bowie. E figurino assinado pela Baletto, no Municipal.

Acontece hoje o lançamento do livro Pizzarias, de Gabriela Erbetta. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Começa, amanhã, o Festival Risadaria – com 300 apresentações ao vivo e mais de 170 artistas e grupos cômicos. Em diversos palcos da cidade.

A cantora Letrux faz show no Cine Joia. Amanhã.

Vão até o dia 30 as inscrições para o 2.º Prêmio Mundie de Fotografia. O ensaio fotográfico premiado terá a publicação de fotolivro no valor de R$ 50 mil e compondo o júri estão Elinor Cotait, do Mundie e Advogados, Eder Chiodetto e Eduardo Muylaert.