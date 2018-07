Porfírio Valladares abre a exposição (I)móveis. Hoje, na Galeria Bergamin & Gomide, nos Jardins.

É hoje a abertura da mostra Heróis Nunca Celebram Vilões – Heróis Apenas Celebram Vilões, de Igor Vidor. Na Galeria Leme, no Butantã.

Começa hoje o FIM – Festival Internacional de Mulheres no Cinema. Com homenagem a Zezé Motta, no CineSesc, na Rua Augusta.

A Democrata faz festa. Hoje, no rooftop do MAC.

Katia Bogea, do Iphan, representa o Brasil em Macau, na China, no Festival de Arte e Cultura Sino-Lusófonas. Falará sobre a cultura brasileira a uma plateia diversificada, de representantes da China, Portugal e mais 6 países de língua portuguesa. No fim de semana.