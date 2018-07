Sérgio Sá Leitão anuncia hoje R$ 6 milhões em investimentos. Que serão distribuídos em três editais: um de incentivo a feiras literárias, outro de criação de bibliotecas digitais e o terceiro sobre publicações dos 200 anos da Independência. Também destinará nada menos que R$ 2,8 milhões para a modernização de museus.

Thalma de Freitas faz show com Laércio de Freitas e Mateus Aleluia. Hoje, no Tupi or Not Tupi. No Centro.

Depois de Marconi Perillo, ontem, Álvaro Dias fala em evento fechado, sexta-feira, a clientes da XP Investimentos.

Acontece, amanhã, a pré-estreia do filme Uma Quase Dupla, com Tatá Werneck e Cauã Reymond. No Cinemark do Iguatemi.

Para quem acha exagerado o cuidado de Neymar com seu cabelo: Mbappé, segundo a imprensa francesa, queria há alguns anos pedir ao barbeiro uma carequinha no alto da cabeça… para imitar Zidane. Mamãe proibiu.