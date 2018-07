Thais Herédia entra no ar, na segunda-feira, com o Dinheiro na Conta, diariamente e ao vivo pelo My News, no Youtube. Gravado na B3.

É hoje o lançamento do livro O Menino que Não Sabia Chorar, de Paula Autran, baseado em história real. Na Livraria da Vila de Pinheiros.

Cyra Moreira, Ana Gentil, Céci Pastore e Elisa Bueno abrem hoje a exposição Tudo Vibra e Palpita. Na Casa Luiz Sacilotto, em Santo André.

O maestro Isaac Karabtchevisky rege a Sinfônica Municipal no concerto em comemoração aos 100 anos de nascimento de Leonard Bernstein. Domingo, no Theatro Municipal.