Tony Kroos deixa a Copa como herói e vilão da Alemanha. No sábado, como comparou o Guardian inglês, salvou o time aos 47 minutos finais. E, ontem, foi em suas pernas que resvalou a bola antes de a Coreia abrir a contagem. Se o “passe” foi de um adversário, por lei o atacante rival não está impedido.

A Osesp recebe para concertos a soprano Anna Caterina Antonacci. Na Sala São Paulo. Hoje e amanhã.

Negra Li e André Frateschi canta músicas de Beyoncé e David Bowie. No Espaço Cultural Porto Seguro, no fim de semana.

Marcos Arbaitman almoça, amanhã, na residência oficial do duque de Alba, em Madri. O empresário vai a reunião semestral do Conselho do Teatro Real da Espanha.

Pedro Dutra dá palestra na Casa do Saber. Segunda.

A Prefeitura assina hoje, dia mundial do orgulho LBGTI, decretos que incluem datas comemorativas LGBTI no calendário oficial da cidade. E lança centro de acolhida destinado a pessoas dessa comunidade.