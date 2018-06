Rubens Barbosa lança o livro O Lugar do Brasil no Mundo: Agenda Modernizadora. Hoje, Na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi.

Começa amanhã a Transdocumenta, mostra que apresenta documentários sobre transexualidade. No Museu da Diversidade Sexual, MIS e Casa das Rosas.

O consulado dos EUA arma festa de independência, amanhã, no Grand Hyatt. Será também a despedida do cônsul-geral Ricardo Zuniga.

O número de visitantes da exposição Hilma af Klint: Mundos Possíveis em cartaz na Pinacoteca, ultrapassou 148 mil no último domingo.