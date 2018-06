• O Cafe De La Musique promove superfesta em Moscou durante a Copa. A top model Alessandra Ambrósio será a hostess da noite. Quando? Logo depois da partida do Brasil contra a Sérvia, quarta-feira.

• Os chefs Emmanuel Bassoleil e Daniel Aquino preparam jantar a quatro mãos para convidados. Hoje e amanhã, no Unique Garden Hotel, em Mairiporã.

• Michel Schlesinger lança segunda o livro Diálogos de um Rabino. Na Congregação Israelita Paulista, na Consolação.

• A Fundação Marcos Amaro abre hoje exposição permanente em sua sede, em Itu.

• O Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural abre a mostra Afluxo e Permanência. Hoje, no Conjunto Nacional.

• Aliás, o livro Cultura a Unir os Povos – Arte do Encontro, que será lançado dia 28, no Vaticano, também é contribuição do Instituto Olga Kos. Que vai participar de seminário importante em Roma, com outras 12 entidades escolhidas pelo Papa Francisco.