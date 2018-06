Morena Leite desembarca em SP, direto de Bali, para uma serie de jantares. Hoje, com o Octavio Freitas, da Ilha da Madeira. E no dia 26, com as boieiras do mercado Ver -o- Peso. Ambos no Capim Santo.

Floriano de Azevedo Marques promove seminário. Amanhã no Rio e dia 27 em SP.

Márcio Pochmann dá palestra sobre plano de governo do PT. Hoje, na Casa do Saber.

Abre hoje a exposição de selos postais, de Marcos Chusyd. No Memorial da Imigração Judaica.

É hoje o debate Comunicação para cultura em tempos digitais, no Red Bull Station. Mediado por Pedro Antunes.

As últimas falas de Geraldo Alckmin estão dando novo fôlego ao mercado de ações. Ontem só se falava nisso durante o pregão da BM&F Bovespa.