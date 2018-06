Com Margareth Menezes de madrinha, Jorge Landmann, do Mube, e Luiz Fernando Correia, do Samaritano, tornam-se embaixadores do

Projeto Cura, voltado para obter fundos e estimular a pesquisa do câncer. Hoje, no Ibirapuera.

É hoje a estreia da ópera O Cavaleiro da Rosa, de Richard Strauss. No Theatro Municipal.

Egberto Gismonti e Grazie Wirtti se apresentam. Hoje, no Tupi Or Not Tupi.

Malu Barreto e Pedro Igor Alcântara recebem para a primeira edição do Arraial da Arara. Amanhã, na Gávea.

A Lechaim Festas acontece, domingo, no salão Marc Chagall da Hebraica.

Em clima de Copa, o Largo da Batata será ocupado pela Nike. A partir de amanhã, a marca inaugura espaço para a personalização de camisetas e chuteiras e outras atividades interativas.