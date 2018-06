A revista de luxo Robb Report ganha coquetel de lançamento no Brasil. Hoje, na Câmara Portuguesa.

A Tiffany lança linha Home & Accessories em parceria com Waldick Jatobá. Hoje, no Iguatemi.

A promotora Anna Trotta Yaryd recebe hoje o prêmio Zilda Arns, dado também a quatro instituições sociais. Na Câmara, em Brasília.

A editora Carbono comemora seu aniversário de dois anos. Hoje, no atelier Hugo França, na Vila Olímpia.

E a AMMA, empresa de chocolate capitaneada por Luiza Olivetto e Diego Badaro, conquistou lugar na cobiçada lista de Best for the World (Melhor para o Mundo) 2018.