Antônia Leite Barbosa e George Vidor lançam o livro Os Leite Barbosa – a saga da corretora que revolucionou o mercado. Começam pelo Rio, mais precisamente no Rubayat, dia 18.

Natalie Basiches, da Batiche, e Rafaella Lizot, da Rive Beachwear, recebem convidados. Hoje, no Itaim.

O Festival de Finos Filmes apresenta curtas-metragens de Nuno Ramos, seguido de debate. Hoje, no MIS.

O Citi promove, amanhã, o Dia Global na Comunidade, com ações em 500 cidades. Em São Paulo um time de cerca de 600 voluntários do banco irá reformar os brinquedos do parquinho infantil do Ibirapuera.