Tatiana Monteiro de Barros e Multicase realizam mais uma edição do Arraial da Cidade – em prol da Liga Solidária. Hoje e amanhã, no Jockey.

O Municipal homenageia os 110 anos da Imigração Japonesa com apresentação do Coral Paulistano. No domingo.

Abre, hoje, a exposição Adição, de Jac Leirner. Na galeria Fortes D´Aloia & Gabriel.

Ale Edelstein lança novo disco. Amanhã, na Unibes.

O caminhão responsável por trazer para São Paulo o cenário da peça Minha Mãe é Uma Peça – que estrearia hoje – não conseguiu sair ontem do Rio de Janeiro.