Abre hoje mostra Instrumentos, do franco-tunisiano Ismaïl Bahri. No Espaço Cultural Porto Seguro.

É hoje a pré-estreia do filme Alguém como eu, com Paolla Oliveira e Ricardo Pereira. No Cinemark do Shopping Iguatemi.

Fernanda Young lança o livro Pós-F: Para Além do Masculino e do Feminino. Hoje, na Cultura do Conjunto Nacional.

E o escritório Monteiro de Castro Setoguti Advogados passam a apoiar o programa educativo ArteNaCasa. Que leva estudantes da rede pública para visitar as exposições no espaço de arte auroras, de Ricardo Kugelmas.