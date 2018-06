A TF Sports e o Banco Santander fecham parceria para o circuito de corridas que passa ser chamado de SantanderTrack&Field Run Series, na Avenida JK. A primeira delas acontece amanhã.

Fabiana Cozza faz show, hoje, no Itaú Cultural.

Serão amanhã as duas feiras da Fair&Sale, coordenadas por José Police Neto. Uma em Moema, com 80 expositores, música e oficina para crianças. Outra na Rua Pinheiros, com mais 40.

O grupo Barbatuques comemora 20 anos com show na Casa Natura Musical, em Pinheiros. Amanhã.

