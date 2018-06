Ricardo Lewandowski lança o livro Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil. Hoje, no STF.

Acontece hoje a abertura do Festival É Tudo Verdade. No Auditório do Ibirapuera.

Sergio Poroger abre ao público a mostra Cenas On Movies. No Reserva Cultural.

José Cláudio terá um estande dedicado a sua obra. Da Galeria Base, hoje, na SP-Arte.

Livia Mattos convida Chico César para apresentação hoje. No Baretto.

O rabino Nilton Bonder lança hoje o livro Alma& Política. Na Cultura da Paulista.

May Taherzadeh, diretora de Uma Escolha desembarca no Brasil. A inglesa participa do ClassUp, que acontece dia 19.