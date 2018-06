Eduardo Mufarej e Izabella Mattar, do Renova, estão nos EUA trocando experiências com especialistas sobre renovação política. Passaram pela Fundação Obama e Harvard entre outras.

Douglas Gordon abre exposição. Hoje na Marilia Razuk.

O legado de Mestre Didi é comemorado hoje. Na Galeria Almeida e Dale.

Washington Olivetto lança o livro segunda, na Cultura do Shopping Iguatemi .

As galerias SIM e Simões de Assis abrem as portas em São Paulo, nos Jardins, com as exposições A Utopia Modernista, de Carmelo Arden, e Zonas de Gatilho, de Julia Kater.

Pesquisa da Okonline, de Londres, adverte: em encontros marcados via internet, os homens, de qualquer idade, buscam quase sempre mulher de… 22 anos.

