Steve Feinberg, do Cerberus, não esconde a sua insatisfação com a Avon no Brasil. O fundo tem 16,6% da empresa mundial e os resultados brasileiros não ajudaram a ação na bolsa NY que já caiu quase 40% em um ano.

A Hermès inaugura hoje a exposição Leather Forever. No Shopping Iguatemi.

Abre, hoje, a mostra A ancestralidade dos símbolos – África – Brasil. No Masp.

Enrique Iglesias faz única apresentação. Hoje, no Espaço das Américas.