Estreia, segunda, a peça A Noviça Rebelde. No Teatro Renault.

Ivo Patarra acaba de lançar A Lava Jato e os Petroladrões – As Investigações que Marcaram o Maior Escândalo do País.

Abre, na terça-feira, a mostra Nicolás Paris – Entre Mañana y Ayer o Los Camiños del Desvio. Na Galeria Luisa Strina.

Gabriel Wickbold Studio and Gallery abre exposição com trabalhos dos 40 anos de carreira do fotógrafo americano Robert Farber. Terça-feira.

Pintou esta semana maioria feminina… no conselho de administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A conselheira Leila Abraham Loria é a quinta integrante, de um total de nove pessoas que integram o conselho. É a primeira vez que isso acontece em 22 anos do IBGC.