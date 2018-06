Cristiana Castrucci lança, na terça, o livro Alice Voltou pra Casa – com parte da renda arrecada para a Be Color. Instituição que trabalha na busca da cura de doenças crônicas.

Cerca de 30 mil alunos de escolas municipais, em Manaus, serão beneficiados com internet, parte do projeto Aula Digital, da Fundação Telefônica Vivo.

A AccorHotels promove hoje plantio de mudas de árvores junto a ONG Nordesta – que visa preservar o meio ambiente.

Cris Mori e Rogério Ogata, do It Sushi Pinheiros, realizam no dia 3 jantar beneficente em prol da equipe de atletas com e sem deficiência de nado sincronizado do Brasil. A ideia é unir forças e entregar o cheque com toda a renda obtida para as atletas.

Com o objetivo de estimular projetos de redução de emissão de gases de efeito estufa, o Itaú Unibanco abre o edital do Programa Ecomudança. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Ekos Social.