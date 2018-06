A Carbono Galeria completa cinco anos com retrospectiva de seu acervo. Na ocasião será lançada uma edição especial de Abraham Palatnik. A abertura acontece na segunda.

Houssein Jarouche e Marcio Kogan recebem para apresentação do espaço Volume C. Hoje, no Jardim América.

Chico César, Elba Ramalho e Margareth Menezes fazem o show Mulher, Eu Sei. Hoje, na Casa Natura Musical.

Gisela e Gustavo Assis apresentam a marca Lapima. Hoje, na Barneys de NY.

O fotógrafo Marcio Scavone toma posse da cadeira número 9 na Academia Paulista de Letras. Hoje.

O Skye participou do jantar “Goût de/Good France”. O evento reúne simultaneamente mais de 2.100 restaurantes.