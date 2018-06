Guilherme Afif comemora. A sede do Sebrae em Cuiabá acaba de faturar, em Londres, o Breeam Awards 2018 como “o prédio mais sustentável das Américas”.

Acontece, segunda, a pré-estreia de 7 Dias em Entebbe, de José Padilha. No Cinemark do Cidade Jardim.

Deltan Dallagnol participa de debate de lançamento do livro Corrupção, de Roberto Livianu, com prefácio de Sergio Moro. Segunda-feira, no Shopping Iguatemi.

Rodrigo Monteiro de Castro lança, segunda, a TV MDA, do Movimento de Defesa da Advocacia. Primeiro entrevistado? Antônio Claudio Mariz.